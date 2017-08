\Harga Turun Rp2.000, Kilau Emas Antam Meredup\

JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) turun Rp2.000 ke level Rp609.000 per gram. Harga emas sebelumnya dibanderol Rp611.000.

Melansir Logammulia, Selasa (15/8/2017), untuk harga beli kembali (buy back) juga turun Rp2.000 ke Rp535.000 per gram.

Sementara harga emas 2 gram dibanderol Rp1.178.000. Emas ukuran 2,5 gram dijual Rp1.462.500 per bar. Emas 3 gram dihargai Rp1.749.000 per bar, kemudian harga emas ukuran 4 gram dijual Rp2.320.000 per bar.

Emas 5 gram dibanderol Rp2.900.000, emas 10 gram dijual Rp5.725.000 per bar. Untuk emas 25 gram dijual Rp14.175.000, kemudian emas 50 gram Rp28.200.000 per bar.

Sementara emas ukuran 100 gram dibanderol Rp56.225.000, emas 250 gram Rp140.175.000. Emas ukuran 500 gram dijual Rp279.975.000.

Sementara itu, harga emas bercorak batik 10 gram dibanderol Rp6.175.500. Kemudian ukuran 20 gram, dijual Rp11.930.000