\Masyarakat Keluhkan Top Up Uang Elektronik, Ini Solusi dari BI!\

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) berharap program pembayaran gerbang tol dengan uang elektronik atau nontunai bisa terealisasi. Adapun semua transaksi di gerbang tol diwajibkan menggunakan nontunai pada Oktober 2017.

Deputi Gubernur BI, Sugeng mengatakan saat ini transaksi di gerbang tol menggunakan nontunai secara nasional baru mencapai 28%. Sehingga, sosialisasi harus terus dilakukan untuk menarik pengguna jalan tol agar menggunakan uang elektronik.

"Nasional baru 28%, satu tantangan bagi kami. Makanya kami sediakan diskon," ungkapnya di Gedung BI, Jakarta, Selasa (15/8/2017).

Menurutnya, masih kurangnya niat pengguna jalan tol menggunakan uang elektronik dikarenakan isi ulang yang dianggap susah karena harus dilakukan di bank atau EDC yang sesuai dengan kartunya.

"Permasalahan dari hasil evaluasi ada yang mengeluh karena sulit top up. Sehingga akan menambah titik top up. Akan ditambah sehingga orang menjadi top up mengunakan kartunya. Akan mengubah culture, mudah-mudahan akan mengubah mindset masyarakat," jelasnya.

Menurutnya, selain menambah titik untuk melakukan top up, BI juga akan mengupayakan agar semua kartu terintegrasi. Sehingga uang elektronik satunya bisa digunakan di mesin EDC bank lain.

"Masih bisa dilakukan secara bertahap, belum terintegrasi, akan bertahap menuju satu kartu. Dan itu bisa digunakan antar-issuer, jadi yang diterbitkan Mandiri bisa pakai EDC bank lain. Jadi nanti akan sistem satu kartu," tukasnya.