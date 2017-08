\Tak Berhenti Berinovasi, Indofood Luncurkan Chitato Indomie Goreng Kornet\

MASIH ingat dengan Chitato Indomie Goreng yang sempat viral dan booming beberapa waktu lalu? Para foodie pasti akan langsung ingat kelezatan rasanya. Tampaknya PT Indofood Sukses Makmur Tbk memang cukup jeli menangkap peluang yang ada di pasaran dan tak berhenti berinovasi. Masih mengusung kelezatan citarasa Indomie yang telah akrab di lidah masyarakat, kali ini Indofood meracik Chitato Indomie Goreng Kornet!

Indomie Goreng Kornet ini memang merupakan salah satu menu yang cukup populer di kalangan para pencinta mie instan. Tambahan kornetnya memberikan rasa yang lebih gurih.

Seiring dengan munculnya menu baru Chitato ini, sebuah video unik yang kemudian menjadi viral di kalangan netizen diunggah oleh Axton Salim. Dalam video yang diunggah di Instagram milik Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk tersebut, yakni @ax_2479, tampak Axton sedang memegang sebungkus Chitato Indomie Goreng Kornet. Lalu Axton memasukkan mie goreng yang sudah dicampur kornet ke dalam bungkus Chitato dengan menggunakan sumpit.

Setelah itu, ia memasukkan tangan ke dalam bungkus Chitato dan mengeluarkan keripik Chitato dari dalamnya. Tampak Axton kemudian menyantap keripik Chitato dengan bersemangat.

Pada caption di bawah unggahan videonya, Axton memaparkan kabar gembira tentang produk Chitato terbaru tersebut.

“So excited to share this Chitato Indomie Goreng Kornet flavour (Indomie Goreng with corned beef flavoured Chitato), and our first batch is finally out of the factory and on its way to a store near you. Finally after months of preparation, we finally got it right. The only brief we made sure was that these @mychitato chips need to have the same experience as us eating a plate of @Indomie #kornet, and I think my team have succeeded. Thanks to my colleagues for having several takes for this video.”

Chitato Indomie Goreng Kornet ternyata memang sudah dipersiapkan sejak berbulan-bulan demi mendapatkan rasa yang pas. Kini, produksi pertamanya akhirnya sudah diluncurkan keluar dari pabrik, sudah siap dan bisa didapatkan di toko-toko terdekat.

Dari caption tersebut, putera mahkota Anthony Salim ini juga memaparkan bahwa ia dan timnya sudah berusaha keras untuk memastikan kelezatan Chitato ini sama seperti sepiring Indomie kornet. Penasaran ingin mencoba?