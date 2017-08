\NOTA KEUANGAN: Kebutuhan Meningkat, Harga Minyak Mentah 2018 Dipatok USD48/Barel\

JAKARTA - Pemerintah dalam RUU APBN 2018 mengasumsikan rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD48 per barel. Harga minyak dunia pun diperkirakan masih akan berfluktuasi pada tahun 2018 mendatang.

"Peningkatan kebutuhan energi dalam rangka pemulihan ekonomi global menjadi faktor yang mempengaruhi kenaikan harga minyak pada tahun 2018," kata Jokowi di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/5/2017).

Jokowi mengatakan, volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2018 diperkirakan mencapai 2 juta barel setara minyak per hari. Target ini terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 800 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,2 juta barel setara minyak per hari.

Seperti diketahui, pada sektor energi, belanja subsidi energi yang kurang tepat sasaran, telah direalokasi menjadi berbagai program prioritas untuk masyarakat, termasuk di bidang infrastruktur. Saat ini, pemeringkat pujian mulai mengalokasikan Dana Desa untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan pada daerah yang banyak belum tersentuh pembangunan.

"Memasuki tahun 2016, Pemerintah bergerak lebih cepat dengan mencanangkan tahun 2016 sebagai Tahun Percepatan Pembangunan, baik pembangunan infrastruktur fisik maupun infrastruktur sosial. Selain itu juga dilakukan percepatan deregulasi ekonomi dengan mengeluarkan beberapa Paket Kebijakan Ekonomi," kata Jokowi.

Selain sektor energi, pembangunan sektor infrastruktur dan pertanian juga turut menjadi perhatian utama pemerintah. Salah satunya adalah program redistribusi aset.

"Melalui pemberian hak pengelolaan tanah terlantar kepada masyarakat sehingga dapat dikelola dan dimanfaatkan secara lebih produktif, serta legalisasi tanah melalui percepatan sertifikasi tanah-tanah milik rakyat," ujarnya.

Pemerintah juga terus memperkuat akses rakyat untuk mendapatkan modal melalui Kredit Usaha Rakyat. Tak hanya itu peningkatan keterampilan masyarakat melalui program pendidikan kejuruan, serta pendidikan dan pelatihan vokasi secara masif juga turut menjadi perhatian pemerintah.