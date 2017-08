\Wall Street Dibuka Menguat, Menanti Keputusan Suku Bunga The Fed \

NEW YORK - Pasar saham Amerika Serikat (AS) dibuka menguat, menjelang rapat hari terakhir The Federal Reserve. Rapat ini akan memberikan gambaran bagi investor terkait kenaikan bunga yang akan terjadi di tahun ini.

Para pembuat kebijakan telah mempertahankan tingkat suku bunga tidak berubah dalam pertemuan 25-26 Juli silam, dan mengatakan mereka berencana untuk segera mengurangi kepemilikan obligasi bank sentral.

Namun, angka inflasi dalam beberapa bulan terakhir masih berada di bawah tingkat target 2%, sehingga membuat pasar skeptis tentang kenaikan suku bunga pada akhir tahun ini.

Meski demikian, komentar hawkish baru-baru ini oleh Gubernur The Fed New York William Dudley yang mengatakan ada potensi kenaikan suku bunga lain tahun ini dan data penjualan ritel yang kuat, telah meningkatkan peluang kenaikan suku bunga.

Kemungkinan kenaikan Desember naik menjadi 49,2%, naik dari 42% pada awal minggu ini, menurut alat FedWatch CME Group.

Indeks Dow Jones Industrial Average .DJI naik 46,94 poin atau 0,21% ke 22.045, indeks S&P 500 .SPX naik 4,79 poin atau 0,19% ke 2.469, dan indeks Nasdaq Composite .IXIC naik 11,22 poin atau 0,18% ke 6.344.

Tujuh dari 11 sektor di indeks S&P dibuka lebih tinggi, dengan kenaikan indeks material .SPLRCM memimpin kenaikan sebesar 0,46%.

Data menunjukkan bahwa pembangunan rumah tangga A.S. secara tak terduga turun pada Juli, karena pembangunan rumah single dan multi mengalami menurun.

Departemen Perdagangan mengatakan bahwa perumahan mulai turun 4,8% ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 1,16 juta unit.