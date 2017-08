\Kasus First Travel, Menag: Semoga Bisa Dikembalikan Dananya!\

JAKARTA - Ribuan jamaah korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel masih berharap menemukan titik terang. Para jamaah pun berharap, kalaupun tidak bisa diberangkatkan ibadah umrah, uang investasi yang ditabung selama ini bisa dikembalikan (refund).



Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim mengatakan, saat ini masalah First Travel sedang ditangani kepolisian. Sehingga, perkembangan kasus ini masih menunggu hasil dari pihak kepolisian.



Dari Kementerian Agama (Kemenag) tentu berharap selain masalah ini diproses hukum, para calon jamaah umrah masih bisa mendapatkan hak-haknya yang sesuai.

"Harapannya dia bisa dikembalikan (refund) dananya atau dijadwalkan ulang sehingga mereka bisa umrah setelah musim haji," ujarnya, di sela jeda pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).



Lukman mengatakan, pihaknya masih mencermati dan mendalami kewenangan Kemenag dalam masalah ini seperti membentuk crisis center. Menurutnya, ini bukan masalah membuat atau tidaknya crisis center, tapi apakah Kemenag punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini.

"Tentu kita punya tanggung jawab moral dalam menyelesaikan ini, tapi persoalannya kan juga harus dimiliki untuk bagaimana agar langkah ke depan itu betul-betul memiliki landasan hukum yang jelas," ujarnya.



Sebagai informasi, bagi jamaah First Travel yang menjadi korban, sekarang bisa mendaftarkan laporannya ke crisis center yang dibentuk Bareskrim Polri. Pembuatan crisis center tersebut ditujukan untuk mengakomodasi para korban pasangan suami istri sekaligus pemilik First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Devitasari Hasibuan.