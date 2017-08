\Duh! Dolar AS Melemah Setelah Investor Baca Risalah Pertemuan The Fed\

NEW YORK - Kurs dolar AS melemah terhadap mata uang utama lainnya pada Rabu (Kamis pagi WIB), karena para investor mempertimbangkan risalah dari pertemuan terakhir Bank Sentral AS atau Federal Reserve.

Risalah dari pertemuan Fed pada Juli menunjukkan perdebatan tentang kapan harus menaikkan suku bunga. Beberapa peserta menyatakan kekhawatiran tentang penurunan inflasi baru-baru ini dan mengatakan Fed dapat sabar dalam situasi saat ini.

Namun, anggota-anggota hawkish lainnya khawatir dengan risiko yang timbul dari pasar tenaga kerja yang telah mencapai lapangan kerja penuh dan diproyeksikan akan mengetat lebih lanjut."

Di bidang ekonomi, housing starts (rumah baru dibangun) yang dimiliki secara pribadi di AS pada Juli berada pada tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 1,155 juta unit, lebih lemah dari perkiraan, Departemen Perdagangan melaporkan pada Rabu (16/8).

Angka tersebut, 4,8% di bawah perkiraan Juni yang direvisi dan 5,6%di bawah tingkat Juli 2016.

Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,33% menjadi 93,543 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1775 per USD dari 1,1732 per USD dan poundsterling Inggris naik menjadi 1,2885 per USD dari 1,2865 per USD. Dolar Australia meningkat menjadi 0,7917 per USD dari 0,7816 per USD.

Dolar AS dibeli 110,12 yen Jepang, lebih rendah dari 110,51 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9661 franc Swiss dari 0,9730 franc Swiss, dan turun tipis menjadi 1,2673 dolar Kanada dari 1.2764 dolar Kanada.