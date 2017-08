\ HARI MERDEKA: Makna Kemerdekaan bagi Gubernur BI, si Kaya dan si Miskin Tak Boleh Ada Jarak!\

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo ikut merayakan HUT Kemerdekaan Indonesia yang ke-72. Perayaan pertama dilakukan dengan mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih bersama seluruh jajaran dan karyawan BI yang dilanjutkan dengan ramah tamah.

Setelah itu, Agus juga menghadiri undangan upacara bendera di Istana Merdeka bersama Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Kabinet Kerja, serta undangan lainnya.

Sebelum berangkat ke istana merdeka, Agus menceritakan makna kemerdekaan Indonesia bagi dirinya. Di mana ia mengatakan masyarakat Indonesia harus bersyukur dengan capaian Indonesia selama 72 tahun sejak merdeka.

"Kalau saya, kemerdekaan ini betul-betul kita tidak bisa membayangkan, kita harus bersyukur dengan kemerdekaan yang dimiliki oleh RI. Karena selama ratusan tahun kita ada di penjajahan dan kita tidak bisa mencapai kebebasan menjadi manusia yang bermartabat, negara yang berdaulat tapi sekarang kita miliki kemerdekaan ini, jadi ini adalah satu anugrah bagi RI dan rakyatnya," ungkapnya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (17/8/2017).

Namun ia mengatakan, kemerdekaan tanpa diisi dengan suatu karya pembangunan yang berkualitas untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia tidak ada artinya sema sekali. Sehingga Indonesia harus mampu menjadi negara yang layak seperti negara-negara lainnya di dunia.

"Jika tidak bisa menjadikan RI seperti layaknya negara-negara di dunia yang mempunyai kemandirian, ini tidak ada artinya jadi kita harus bisa mewujudkan itu (pembangunan berkualitas)," jelasnya.

Sementara itu, selain makna kemerdekaan, Agus juga memaparkan harapannya untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-72 ini. Agus mengharapkan ekonomi masyarakat di Indonesia ini bisa lebih baik dengan pendapatan per kapita lebih tinggi. Sehingga si kaya dan si miskin pendapatannya tidak berjarak.

"Harapannya tentu kita sekarang ini dari sisi ekonomi kita sekarang masih negara dengan income per kapita USD3.600. Kita tahu negara-negara tetangga kita di atas USD9.000 per kapita, kita harus bisa wujudkan ekonomi yang bisa lebih sejahterakan rakyatnya, memakmurkan rakyatnya dan membangun negara berkeadilan dan tentu kalau kita bicara income per kapita yang lebih tinggi juga harus diyakini ekonomi kita adalah ekonomi inklusif yang tidak membuat si kaya dan si miskin berjarak tetapi betul-betul semua dapat menikmati hasil kemerdekaan dan kemajuan bangsa," tukasnya.