\Dilengkapi Fasilitas Rooftop, Miliki Apartemen One East Residence dengan Independence Day Hot Promo!\

SURABAYA – Menyambut HUT Kemerdekaan RI yang ke-72, One East Penthouse & Residences Collection yang merupakan apartemen premium pertama yang dikembangkan MNC Land di wilayah Surabaya & satu-satunya memadukan konsep Premium Residence, 5 Stars Service Residence by Oakwood, Fine Dining Resto, and Café dan juga Sky Pool with Rooftop Bar menawarkan promo khusus Independence Day Hot Promo: 17-8-45! Diskon 17%, Cash 8x dan Installment 45x! Promo khusus ini hanya berlaku selama Agustus!

Berlokasi di kawasan elite dan strategis di Jalan Raya Kertajaya Indah Nomor 79 dan dekat dengan Middle-East Ring Road (MERR), One East Residence dikelilingi oleh berbagai fasilitas, mulai dari perguruan tinggi swasta ternama, rumah sakit internasional, pusat belanja, dan pusat bisnis. Dengan kemewahan dan lokasi yang strategis, proyek apartemen One East Residence ini juga menjanjikan pengembalian investasi yang sangat menguntungkan ataupun dapat disewakan dengan nilai sewa yang tinggi.

Untuk menambah kenyamanan para penghuninya, One East Residence juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas premium, mulai dari Rooftop Sky Infinite Pool & Sky Lounge berkonsep resort, Private Cinema, Multi-Function Hall, Modern Gym, Kids Adventure Club hingga pelayanan berkelas White-Gloves Services. Dengan layanan ini, para penghuni mendapat privilege layanan luxury shuttle car menuju bandara maupun destinasi lainnya, ticket/hotel reservation, hingga room-service dan housekeeping.

“Untuk menjamin semua kemewahan ini terwujud, lobi apartemen kami dibuat mewah dengan dilengkapi branded furniture dari Da Vinci dengan pilihan marmer impor dan semua unit apartemen telah dilengkapi AC, Wardrobe, Kitchen Set dan Water Heater,” ungkap Sales & Marketing Director MNC Land Natalia C Tanudjaja di sela-sela Agent Gathering yang diadakan di Lobby Apartemen One East Residence dan dihadiri sekira 100 anggota Property Agent Surabaya, Rabu (16/8/2017).

Agent Gathering bertema ‘Retouch The One East – Experience It!’ ini diadakan bagi para agen & broker di Surabaya yang ingin mengetahui perkembangan terkini One East Penthouse & Residences Collection yang telah memasuki tahap akhir penyelesaian proyeknya sekaligus ajang perkenalan New Show Unit 1 Bedroom, 2 Bedroom, 3 Bedroom, dan juga Marketing Gallery yang baru.

Dalam Agent Gathering kali ini juga Lead Agent UNION yang diwakili oleh Robby Sebastian Irawan menjelaskan kiat-kiat jitu dalam menjual produk premium seperti halnya One East Residence, salah satunya dengan meningkatkan kemampuan dalam menjual.

“Sudah saatnya teman-teman sales dapat meng-upgrade sales skill-nya, dari yang sebelumnya middle class agent, menjadi high class agent. Kenali siapa yang menjadi target market, karena konsumen end-user produk properti dengan harga di atas Rp2 miliar dengan pembeli produk properti di bawah Rp1 miliar,” jelas Robby.

Antusiasme agen & broker dari beberapa property agent, seperti ERA Galaxy, UNION, ERA Jatim, ERA Paradise, Victory, Internusa, Ray White Dipo, Newton, SIP Victory, Brighton, dll ini terlihat dari jumlah peserta yang hadir maupun ketertarikan mereka saat melakukan viewing ke show unit 1 Bedroom, 2 Bedroom, dan 3 Bedroom untuk mengetahui lebih detail kelebihan unit apartemen mewah One East Residence.

Selain Agent Gathering yang pertama pada 2017, selama Agustus, One East Residence juga mengadakan Open House bertema ‘Dimsum Party’ yang berlangsung di Marketing Gallery pada 19-20 Agustus dan 26-27 Agustus 2017 mulai pukul 11.00-20.00 WIB. Selain itu, One East Residence juga akan hadir di Hotel Bumi Surabaya pada 25-27 Agustus dan Bukit Darmo Golf (BDG) pada 26 Agustus 2017.