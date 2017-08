\Soal Kurs Rupiah di RAPBN 2018, BI: Kita Nyaman dengan Rate Rp13.500/USD\

JAKARTA - Pemerintah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sebesar Rp13.500 di postur Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2018. Jumlah tersebut hampir sama dengan proyeksi BI sebesar Rp13.400 hingga Rp13.600 di 2018.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, patokan pemerintah ini sama dengan proyeksi BI di tahun depan. Selain itu, ia menuturkan bahwa angka tersebut pasti sudah melalui proses penghitungan dengan kondisi perekonomian tahun depan.

"Sama (nilai tukar dengan Pemerintah), yang kita bicarakan dalam rapat pendahuluan adalah, rentangnya Rp13.400-Rp13.600. Kita nyaman dengan rate Rp13.500, kalau sekarang rate Rp13.370 per dolar AS. Kita lihat Rp13.500 cerminan nilai tukar kita pada 2018," ungkapnya di Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Menurut Agus, saat ini yang menjadi fokus pemerintah adalah target pertumbuhan ekonomi yang ada di postur RAPBN 2018. Pasalnya akan didiskusikan antara BI dan Pemerintah lebih detailnya.

"Yang kita memang akan diskusikan adalah pertumbuhan ekonomi. Pemerintah sudah mencanangkan 5,4%. Tapi kami akan mendiskusikan lebih dalam," tukasnya.

Sekadar menambahkan,berikut adalah asumsi marko dalam RAPBN 2018 antara lain, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,4%. Inflasi diperkirakan tetap dapat terjaga di tingkat 3,5%

Nilai tukar rupiah diperkirakan berkisar Rp13.500 per dolar Amerika Serikat (AS). Rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan pada tahun 2018 diperkirakan sekitar 5,3%. Asumsi rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar USD48 per barel.