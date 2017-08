\BUSINESS SHOT: RAPBN 2018 Atasi Kemiskinan hingga Pertumbuhan Ekonomi 5,4% \

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menjabarkan secara gamblang soal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2018. Tercatat, belanja negara ditetapkan Rp2.204,4 triliun atau naik 5% dari outlook APBN-P 2017.

Dengan demikian, pemerintah menetapkan defisit anggaran sebesar 2,19% terhadap produk domestik bruto (PDB) sehingga membutuhkan pembiayaan sebesar Rp352,9 triliun. Defisit tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan defisit anggaran dalam outlook APBN-P 2017 yang sebesar 2,67% terhadap PDB atau setara Rp362,8 triliun pembiayaan.

Sementara itu, asumsi makro dalam RAPBN 2018 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,4%, inflasi 3,5%, kurs rupiah per dolar Amerika Serikat (AS) Rp13.500, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan 5,3%, harga minyak USD48 per barel, lifting minyak 800.000 barel per hari, dan lifting gas 1,2 juta barel per hari.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerataan ekonomi menjadi fokus kerja pemerintah pada tahun ketiga Kabinet Kerja.

Laju pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5% per tahun selama periode 2014-2016 harus dirasakan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir orang. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah telah berupaya memerangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran.

Hasilnya, tingkat kemiskinan turun dari 28,59 juta orang pada Maret tahun 2015 menjadi 27,77 juta orang pada Maret 2017. Begitu juga indeks rasio gini yang mengukur tingkat kesenjangan ekonomi membaik dan mencapai 0,393 pada Maret 2017, turun dibandingkan dengan angka pada September 2014 yang sebesar 0,414.

Baca Juga:

“Pada tahun ketiga Kabinet Kerja, pemerintah bergerak lebih maju lagi, fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan,” ujar Presiden Jokowi pada pidato kenegaraan dalam rangka peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-72 RI di depan sidang bersama DPD dan DPR di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu 16 Agustus 2017.

Dari sisi postur, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, target penerimaan perpajakan dan belanja negara disusun secara realistis supaya APBN 2018 lebih kredibel. Dengan begitu, APBN memberikan kepastian bagi dunia usaha. Penerimaan perpajakan pada tahun depan ditargetkan Rp1.609,4 triliun atau tumbuh 9,3% dari outlook APBN Perubahan (APBN-P) 2017 yang menjadi basis perhitungan.

“Meskipun defisitnya turun, pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi lebih tinggi tahun depan. Jadi kita tidak lagi mengandalkan APBN,” kata Menkeu.

Menkeu pun menilai, defisit yang lebih rendah tidak berarti bahwa APBN tidak lagi ekspansif. Menurutnya, APBN justru berkurang bebannya untuk mendorong ekonomi sehingga APBN jauh lebih sehat dan berkelanjutan.

Pemerintah pun menyiapkan anggaran belanja program prioritas nasional untuk dilaksanakan pada 2018 sebesar Rp269,1 triliun dalam Rancangan APBN 2018 dengan 10 program prioritas.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, jika ditambah dengan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 yang sebesar Rp212,8 triliun, maka total alokasi belanja prioritas sebesar Rp481,9 triliun.

Berbeda dengan prioritas RPJMN, untuk Program Prioritas Nasional 2018, kata Bambang, harus benar-benar direalisasikan pada tahun itu untuk mendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi 5,4% (year-on-year/yoy) dan target-target pembangunan lainnya.

"Dalam Program Prioritas Nasional 2018, anggaran yang paling besar adalah untuk Program Penanggulangan Kemiskinan sebesar Rp73,7 triliun atau sebesar 27,4% dari total pendanaan prioritas nasional," ujar Bambang di Jakarta.

Baca Juga:

Sepuluh Prioritas Nasional 2018 itu adalah program pendidikan sebesar Rp21,9 triliun. Di dalam program pendidikan tersebut, ada anggaran untuk pendidikan vokasional Rp5,9 triliun dan peningkatan kualitas guru sebesar Rp16 triliun.

Kemudian prioritas kedua adalah program kesehatan sebesar Rp10,2 triliun. Program prioritas ketiga adalah perumahan dan permukiman dengan total anggaran Rp25,3 triliun dengan anggaran untuk penyediaan perumahan layak sebesar Rp13,5 triliun dan air bersih serta sanitasi Rp11,9 triliun.

Program prioritas keempat adalah perkembangan dunia usaha dan pariwisata sebesar Rp12,8 triliun. Kemudian program prioritas kelima adalah ketahanan energi sebesar Rp2,9 triliun.

Program prioritas keenam adalah ketahanan pangan sebesar Rp35,7 triliun. Di dalam program ketahanan pangan itu ada program peningkatan produksi pangan sebesar Rp11,3 triliun dan pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebesar Rp24,4 triliun.

Program prioritas ketujuh adalah penanggulangan kemiskinan yang sebesar Rp73,7 triliun. Selanjutnya prioritas kedelapan adalah program infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman sebesar Rp30,6 triliun.

Untuk prioritas kesembilan adalah program pembangunan wilayah sebesar Rp27,9 triliun. Kemudian untuk prioritas kesepuluh adalah program politik, hukum, dan pertahanan keamanan sebesar Rp25,4 triliun. Sisanya merupakan prioritas khusus untuk pelaksanaan ajang olahraga Asian Games dan Asian Para Games sebesar Rp2,7 triliun.

Dengan begitu, anggaran 10 program prioritas nasional 2018 sebesar Rp269,1 triliun.