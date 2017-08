\Hari Kejepit, Rupiah Dibuka Lesu di RP13.367/USD\

JAKARTA - Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-72 telah usai, nilai tukar Rupiah melemah terhadap dolar AS. Rupiah melemah di level Rp13.367 per USD.

Melansir Bloomberg Dollar Index, Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 9 poin atau 0,07% menjadi Rp13.367 per USD. Hari ini, Rupiah diperdagangkan di kisaran Rp13.365-Rp13.368 per USD.

Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang memperkirakan Rupiah akan bergerak di kisaran Rp13.310-Rp13.390 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah hari ini melemah 16 poin atau 0,13% menjadi Rp13.367 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.358 per USD hingga Rp13.377 per USD.

Sebelumnya, pada perdagangan Rabu 16 Agustus 2017, Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka kembali mengalami pelemahan. Berbeda dengan pasar saham yang naik tinggi, Rupiah malah melemah menuju ke Rp13.400 per USD.

Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia melemah 16 poin atau 0,12% menjadi Rp13.377 per USD. Hari ini, Rupiah diperdagangkan di kisaran Rp13.360-Rp13.383 per USD.