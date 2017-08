\Wih! Naik Rp6.000, Harga Emas Antam Kokoh di Rp614.000/Gram\

JAKARTA - Harga emas yang dijual PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (Antam) naik Rp6.000 per gram menjadi Rp614.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya Rp608.000 per gram.

Melansir Logammulia, Jumat (18/8/2017), harga beli kembali alias buy back naik Rp7.000 per gram menjadi Rp540.000 per gram.

Sedangkan, harga emas Antam 2 gram dibanderol Rp1.188.000 per bar atau Rp594.000 per gram. Harga emas 2,5 gram dibanderol Rp1.475.000 per bar dengan harga per gram sebesar Rp590.000 per gram.

Harga emas 3 gram dijual Rp1.764.000 per bar dengan harga jual Rp588.000 per gram. Harga emas 4 gram senilai Rp2.340.000 per bar dengan harga jual Rp585.000 per gram.

Lalu harga emas 5 gram ditetapkan Rp2.925.000 dengan harga per gramnya Rp586.000. Harga emas 10 gram dipatok Rp5.775.000 dengan harga per gram Rp577.500.

Harga emas 25 gram dijual Rp14.300.000 dengan harga per gram Rp572.000. Harga emas 50 gram sebesar Rp28.450.000 dengan harga per gram Rp569.000.

Kemudian harga emas 100 gram sebesar Rp56.725.000 dengan harga per gram Rp567.250. Harga emas 250 gram mencapai Rp141.425.000 dengan harga per gram Rp565.250. Harga emas 500 gram Rp282.475.000 dengan harga per gram Rp564.950.

Sedangkan harga emas bercorak batik 10 gram dibanderol Rp6.225.000 dengan harga per gram Rp622.500. Kemudian ukuran 20 gram, dijual Rp12.030.000 dengan harga per gram Rp601.500.