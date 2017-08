\Mau Melamar Pekerjaan? Inilah 5 Waktu yang Tepat\

BANYAK orang terkadang merasa bosan dengan pekerjaannya, sehingga berkeinginan untuk mencari pekerjaan baru yang lebih sesuai dengan diri mereka. Namun dalam mencari pekerjaan yang baru ini tentunya bukanlah hal yang mudah. Ada banyak yang perlu diperhatikan ketika Anda ingin berpindah ke pekerjaan baru. Hal penting yang harus diperhatikan adalah mengenai waktu yang tepat untuk melamar pekerjaan baru.

Pastikan bila Anda memang melakukan hal tersebut di waktu yang tepat. Sering kali kesalahan yang banyak dilakukan orang-orang yang ingin mencari pekerjaan baru adalah terlalu terburu-buru. Tentunya, sikap terburu-buru akan membuat kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan baru. Oleh karena itu, berikut penjelasan mengenai waktu yang tepat untuk melamar pekerjaan yang baru.

1. Sebelum Berhenti dari Pekerjaan Lama

Idealnya waktu yang pas untuk melamar pekerjaan baru adalah sebelum Anda berhenti dari pekerjaan saat ini. Jika melamar pekerjaan setelah keluar dari perusahaan, tentu saja hal tersebut memiliki risiko yang tinggi karena kondisi Anda belum memiliki kepastian yang jelas akan pekerjaan baru. Mengganggur yang terlalu lama dapat menurunkan nilai jual untuk perusahaan lain.

Pada saat sedang melakukan wawancara pekerjaan, katakan dengan jujur bahwa Anda masih bekerja di sebuah perusahaan. Kondisi yang masih bekerja ini sebenarnya merupakan nilai lebih dan akan menarik pihak (Human Resource) HR di perusahaan yang dituju. Namun, jangan lupa sampaikan kepada pihak perusahaan jika Anda baru bisa bekerja di perusahaan tersebut minimal satu bulan setelah penandatanganan kontrak pekerjaan.

2. Saat Kondisi Anda Sudah Siap

Terkadang, beberapa orang menginginkan untuk beristirahat sejenak sebelum mencari pekerjaan baru. Hal ini sah-sah saja dilakukan, Anda juga bisa mencari pekerjaan baru ketika sudah siap. Dalam buku “From Graduation to Corporation: The Pratical Guide to Climbing The Corporate Ladder One Rung at a Time” dijelaskan bahwa waktu yang tepat untuk mencari pekerjaan baru adalah ketika seseorang tersebut memang menginginkan pekerjaan baru. Saat merasa menginginkan pekerjaan baru, itu artinya Anda sudah siap untuk memulai mencari pekerjaan. Tetapi, sebenarnya akan lebih baik lagi jika Anda melakukannya sebelum merasa sudah siap. Jangan terlalu menunggu lama karena akan menanamkan rasa malas dalam diri.

3. Saat Memiliki Cukup Waktu

Anda juga bisa mencari pekerjaan baru ketika memiliki waktu luang untuk mencarinya. Hal ini dikarenakan mencari pekerjaan akan sangat menyita waktu. Pastikan pula untuk membangun koneksi dengan sejumlah perusahaan lain saat memiliki waktu luang, agar mudah untuk melompat ke perusahaan lain saat ingin pindah.

4. Setelah Tahun Baru

Waktu yang tepat lainnya untuk mencari pekerjaan baru adalah ketika usai liburan tahun baru. Sudah pasti ketika tahun baru Anda memiliki semangat baru untuk melakukan hal-hal baru lainnya. Selain itu, banyak juga perusahaan-perusahaan yang membuka penerimaan karyawan baru ketika memasuki tahun baru. Jadi, tak ada salahnya mencoba melamar pekerjaan sehabis merayakan pergantian tahun.

5. Saat Menemukan Lowongan Menarik

Waktu lainnya yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan baru adalah ketika menemukan lowongan menarik dari perusahaan-perusahaan tertentu. Jika perusahaan dambaan sedang melakukan penerimaan untuk karyawan baru, tak ada salahnya bagi Anda untuk melamar pekerjaan di perusahaan tersebut. Apalagi, jika perusahaan tersebut menawarkan pekerjaan yang lebih menarik dengan gaji yang lebih tinggi. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada dan bertahan di perusahaan lama ketika mendapatkan pekerjaan yang memiliki stabilitas finansial yang lebih tinggi.

Lakukan dengan Segera dan Jangan Menunda

Ketika Anda memutuskan untuk berhenti dari perusahaan dan mencari pekerjaan baru, tentu saja hal yang harus dipikirkan adalah segera melamar pekerjaan baru di tempat yang diinginkan. Lakukan hal ini dengan segera dan jangan menunda terlalu lama. Menunda yang terlalu lama juga akan berakibat buruk pada kondisi keuangan.