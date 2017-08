\Menteri Susi: Saat Ini Kedaulatan Laut Ada di Rakyat Indonesia\

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hadir di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB). Menteri Susi pun membawakan kuliah umum di hadapan 4.000 mahasiswa kampus tersebut.

"Menteri Susi Pudjiastuti jelaskan visi Presiden Jokowi, RI sebagai poros maritim dunia," tulis Kementerian Kelautan dan Perinakan dalam akun Twitter @kkpgoid, Jumat (18/8/2017).

Mahasiswa ITB pun tampak antusias saat Menteri Susi tampil di depan. "Saat ini kedaulatan laut ada di rakyat Indonesia," tambah Humas Ditjen PDSPKP dalam akun Twitter-nya.

Pada kesempatan itu, Susi pun menegaskan bahwa Indonesia harus bisa memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara maksimal.

"We have to adjust time, cost, resources, or we will be behind," tegas Susi.

Menteri Susi Pudjiastuti hari ini bertandang menjadi tamu istimewa dalam kegiatan Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa (OSKM) Institut Teknologi Bandung (ITB) yang digelar di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung.

Kegiatan OSKM ini sendiri merupakan bagian dari penyambutan pihak kampus ITB untuk mahasiswa baru. Hal ini sekaligus menjadi ajang pengenalan bagi mahasiswa tentang dunia kemahasiswaan dan studi.