\Mantap! Harga Minyak Berjaya di Tengah Pelemahan Dolar AS\

JAKARTA - Harga minyak dunia berakhir lebih tinggi pada akhir pekan ini, karena melemahnya dolar AS mengangkat selera pasar terhadap minyak yang dihargakan dalam mata uang AS.

Dolar AS jatuh terhadap sebagian besar mata uang utama pada Jumat (18/8/2017) di tengah meningkatnya ketidakpastian politik di Gedung Putih, membuat minyak lebih menarik bagi investor yang memegang mata uang lainnya.





Indeks dolar AS, yang mengukur nilai mata uang ini terhadap enam mata uang utama, turun 0,17% menjadi 93,462 pada akhir perdagangan.

Selain itu, Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan dalam laporan mingguannya pada Rabu (16/8/2017) bahwa persediaan minyak mentah turun sebesar 8,95 juta barel pada minggu yang berakhir 11 Agustus, hampir tiga kali ekspektasi pasar untuk penurunan 3,1 juta barel.

Para analis mengatakan laporan tersebut meredakan kekhawatiran pasar untuk kelebihan pasokan global dan mendukung harga minyak akhir pekan ini.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September, menambahkan 1,42 dolar AS menjadi menetap di 48,51 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Oktober, naik 1,69 dolar AS menjadi ditutup pada 52,72 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange. (ulf)