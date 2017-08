\Cuma Turun 1 Perak, Harga CPO Dibanderol Rp7.278/Kg \

JAMBI - Harga minyak sawit mentah (CPO) di Provinsi Jambi periode 18-24 Agustus 2017 turun tipis Rp1 per kilogram (kg) dari Rp7.279 menjadi Rp7.278 per kg. Sedangkan untuk tandan buah segara (TBS) kelapa sawit dan inti sawit, mengalami kenaikan harga pada periode dua kali dibandingkan sebelumnya.

Menurut Pejabat Penetapan Harga TBS Sawit Provinsi Jambi Putri Rainun, harga inti sawit pada periode kali ini naik sebesar Rp98 per kg dari Rp5.632 menjadi Rp5.730 per kg, dengan indeks yang dipakai 89,19%, sedangkan harga TBS kelapa sawit juga hanya naik Rp3 per kg dari Rp1.316 menjadi Rp1.319 per kg.

Berikutnya, harga TBS usia tanam tiga tahun yang ditetapkan untuk dua periode tersebut adalah Rp1.319 per kg, usia tanam empat tahun Rp1.408 per kg, usia tanam lima tahun Rp1.473 per kg, usia tanam enam tahun Rp1.535 per kg, dan usia tanam tujuh tahun Rp1.573 per kg.

Sedangkan untuk usia tanam delapan tahun, senilai Rp1.607 per kg, usia tanam sembilan tahun Rp1.638 per kg, usia tanam 10-20 tahun Rp1.689 per kg, usia 21-24 tahun Rp1.639 per kg, dan di atas 25 tahun Rp1.564 per kg.

Penetapan harga CPO, TBS, dan inti sawit merupakan kesepakatan tim perumus dalam satu rapat yang dihadiri para pengusaha, koperasi, dan kelompok tani sawit setempat.

Provinsi Jambi memiliki kebun kelapa sawit seluas 962.000 hektare, tersebar pada 10 kabupaten dengan produksi sekira 1.000.000 ton/tahun. Kelapa sawit menjadi komoditas andalan di bidang perkebunan di Jambi.