\Bendera Merah-Putih Terbalik di SEA Games Malaysia, Bagaimana Pengaruhnya ke Sektor Ekonomi?\

JAKARTA – Bendera Indonesia dicetak terbalik pada bagian warna dalam buku panduan SEA Games 2017 Malaysia. Kejadian tersebut tentu menuai protes dan ramai di media sosial. Lantas, apakah hal ini akan memengaruhi hubungan kedua negara?

Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, SEA Games merupakan arena untuk meningkatkan hubungan persaudaraan dan kerjasama negara-negara se-Asia Tenggara. Dengan demikian, jika ada kejadian yang tidak disengaja, seperti bendera Indonesia yang terbalik, maka bisa diselesaikan dengan baik-baik.

"Insiden ini, ya tinggal diselesaikan. Tidak perlu kontra-produktif," ujar Enny kepada Okezone, Minggu (20/8/2017).

Dia melanjutkan, insiden terbaliknya bendera merah putih dalam penyelenggaraan SEA Games di Malaysia tidak memiliki pengaruh apa pun, termasuk di sektor ekonomi. Enny mengatakan, semuanya akan berjalan normal, baik dari perdagangan kedua negara ataupun hal lainnya.

"Itu kan pasti bukan kesengajaan," singkat Enny.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan penyesalannya terhadap kejadian tersebut. "Kita sangat menyesal kejadian itu," ucap dia.

Presiden Jokowi juga mengaku menunggu permohonan maaf resmi dari Pemerintah Malaysia atas insiden tersebut. Pasalnya, sampai saat ini belum ada permohonan maaf dari pihak Negeri Jiran.

"Kita menunggu permintaan maaf Pemerintah Malaysia. Tapi, ini tidak perlu dibesar-besarkan," tuturnya.