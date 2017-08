\Lakukan Investigasi, OJK: Aset First Travel untuk Bayar Semua Calon Jamaah\

JAKARTA - Saat ini proses investasi aset dan dana PT First Anugerah Karya Wisata atau First Travel sedang dilakukan. Hal ini untuk mengetahui aliran dana First Travel.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoto mengatakan, kasus ini sedang dilakukan investigasi atau mencari tahu berapa aset tertinggal First Travel dan dipergunakan untuk apa selama ini.

"Kita cari tahu kemana uangnya, miss match atau duit masuk jamaah umrah dan duit keluar dalam berangkatkan haji. Ternyata banyak keluar, apakah keluar berangkat haji saja, atau lain," ujarnya di gedung Fasos Bank Indonesia, Jakarta, Minggu (20/8/2017).

Menurut Wimboh, setelah hasil investigasi maka akan dapat dilihat apakah solusinya. Jika memang asetnya ada dan cukup memberangkatkan seluruh jamaah First Travel umrah, maka akan diberangkatkan. Jika tidak, maka akan dilihat kemana larinya uang tersebut.

"Duitnya ada enggak, masih mampu enggak. Kalau tidak mampu maka jadi permasalahan hukum. Tentu ini sedang proses, semua aset akan diambil untuk membayar semua para jamaah," ujarnya.

Dia mengatakan, untuk sekarang semua pihak harus bersabar sampai proses investigasi selesai. Diharapkan hasilnya ada titik terang untuk menyelesaikan kasus penggelapan dan penipuan dana biro perjalanan umrah First Travel.

"Jadi sabar masih dalam proses. Kalau ada duitnya berapa, ini dalam verifikasi. Kalau tidak penuhi diproses hukum, itu dilihat perjanjiannya," ungkapnya.