\Libas Dolar AS, Rupiah Langsung Melejit ke Rp13.356/USD\

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) bergerak menguat tipis pada perdagangan pagi ini. Meskipun, Rupiah masih stabil di level Rp13.300-an per USD

Melansir Bloomberg Dollar Index, Senin (21/8/2017), Rupiah pada perdagangan spot exchange rate di pasar Asia menguat 6 poin atau 0,04% menjadi Rp13.356 per USD. Pagi ini, Rupiah diperdagangkan di kisaran Rp13.351 per USD-Rp13.360 per USD.

Sementara Yahoofinance mencatat, Rupiah hari ini menguat 2 poin atau 0,01% menjadi Rp13.357 per USD. Dalam pantauan Yahoofinance, Rupiah bergerak dalam rentang Rp13.350 per USD hingga Rp13.362 per USD.

Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengatakan, pergerakan Rupiah tampaknya masih sulit untuk menyerap sejumlah sentimen positif.

"Rilis data-data ekonomi pekan ini diharapkan dapat lebih baik, sehingga dapat memberikan dorongan tambahan pada penguatan Rupiah," katanya.

Pihaknya mengharapkan pelemahan dapat lebih terbatas dan Rupiah dapat menyerap sejumlah sentimen positif dari dalam negeri untuk menahan pelemahan. Cermati dan waspadai berbagai sentimen yang dapat menghalangi potensi penguatan lanjutan pada rupiah.

Reza memperkirakan, laju Rupiah akan berada pada rentang support Rp13.382 per USD dan resisten Rp13.348 per USD. Sementara, pergerakan nilai tukar Rupiah di pekan kemarin kembali melemah seiring masih minimnya sentimen positif yang dapat mengangkat laju rupiah secara signifikan dan di tengah meningkatnya mata uang yang dinilai safe haven currency.