\Ketegangan Korut-AS Sebabkan Awan Kelabu bagi Pasar Saham Asia \

TOKYO - Pasar saham Asia dibuka mengalami koreksi, karena investor tidak yakin akan kemampuan Presiden Donald Trump untuk memenuhi agenda ekonominya. Meskipun, saat ini ada beberapa kemajuan dalam agenda ekonomi tersebut.

Indeks MSCI, indeks terbesar di Asia-Pasifik di luar Jepang, turun 0,07% sementara Nikkei Jepang turun 0,4%. Pada perdagangan akhir pekan kemarin, indeks S&P tertahan di level 2.427, tidak jauh dari level terendah satu bulanan di 2.419,5.

Saham Wall Street hanya mendapat dorongan jangka pendek setelah Trump memecat kepala ahli strategi Gedung Putih Steve Bannon. Meskipun kepergian Bannon menghapus sumber utama gesekan di dalam Gedung Putih, namun beberapa orang Republik untuk mulai mempertanyakan kapasitas Trump untuk memerintah.

Investor juga waspada terhadap ketegangan antara Korea Utara dan Amerika Serikat, karena pasukan AS dan pasukan Korea Selatan akan memulai latihan gabungan pada awal pekan ini.

Komentar dari pejabat Fed minggu lalu menunjukkan bahwa kenaikan di pasar saham karena masih rendahnya imbal hasil obligasi jangka pendek dan dolar yang kendur, membuat Fed ingin menaikkan suku bunga lagi tahun ini meskipun ada kekhawatiran tentang inflasi yang lemah.

Hasil obligasi Treasury Amerika Serikat 10 tahun merosot ke level 2,162% terendah sejak akhir Juni, dan terakhir bertahan di 2,2%. Harga minyak menahan kenaikan besar yang terjadi karena kenaikan jumlah rig drill AS.. Harga minyak mentah AS tidak berubah pada USD48,48 per barel sementara Brent futures sedikit turun di USD52,60 per barel.