\Biaya Isi Ulang Uang Elektronik di Bawah Rp3.000?\

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) merestui perbankan memungut biaya setiap kali isi ulang atau top up uang elektronik atau e-money. Dalam waktu dekat, BI segera merilis aturan pengenaan biaya isi ulang tersebut dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Meski belum disahkan, kebijakan ini menuai pro kontra. Beberapa kalangan menilai pengenaan biaya isi ulang ini bisa memberatkan masyarakat. Apalagi bulan Oktober pembayaran tol wajib menggunakan uang elektronik.

Lantas sebenarnya berapa besaran biaya yang akan dibebankan ke masyarakat tiap kali isi ulang uang elektronik?

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja mengaku memiliki hitungan mengenai biaya isi ulang uang elektronik. Berdasarkan catatan tim BCA, biaya yang akan dikenakan kepada masyarakat sekira Rp2.250 tiap kali isi ulang.

“Menurut tim saya hitung per transaksi cost Rp1.650 kali harus hitung untuk up grade dan investment ke depan sekitar Rp2.250 (termasuk yang Rp1.650),” kata dia kepada Okezone.

Sebelumnya, Bank Indonesia mengaku, hingga saat ini masih belum tetapkan besaran biaya yang akan dikenakan kepada masyarakat.

Kendati demikian, Agus memastikan bahwa fee yang akan dikenakan tidaklah dalam jumlah besar. Hal ini perlu dipertegas agar tidak membebani masyarakat.

"No no. Belum ditentukan. Fee hanya kecil, yang penting bank bisa menambah fasilitas menawarkan fasilitas top up bagi calon konsumennya. Tapi harga belum. Nanti yang menetapkan adalah BI," ujarnya.