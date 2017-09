\Hanya Terima E-Money, Apa Benar Melanggar Undang-Undang Mata Uang?\

JAKARTA - Bank Indonesia memiliki program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Program ini mulai digencarkan dalam berbagai kebijakan, salah satunya aturan 100% non tunai pada transaksi di gerbang tol.

Namun, penolakan pembayaran tunai dalam bentuk uang kertas dan uang logam ini dinilai menyalahi aturan perundangan yang berlaku.

Pengacara yang fokus pada isu perlindungan konsumen, David Maruhum L Tobing mengatakan, ketika konsumen tidak diberi plihan untuk melakukan pembayaran tunai mengggunakan uang kertas dan uang logam, artinya ada penolakan terhdap uang Rupiah. Pasalnya, uang Rupiah yang dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang adalah uang kertas dan uang logam.

"Jadi seharusnya pengelola tol juga tidak menerapkan kebijakan menolak transaksi non tunai, karena transaksi tunai berdasarkan peraturan BI, adalah transaksi menggunakan uang kertas dan uang logam," ujarnya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Sehingga menurutnya, penolakan pembayaran dengan mata uang rupiah kertas maupun logam patut diduga sebagai tindak pidana, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2), 23 ayat 33 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, lantaran melanggar hak konsumen.

Dalam ketentuan tersebut diatur secara tegas bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran dan pelanggarannya diancam pidana paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp200 juta.

"Kalau dia menolak transaksi tunai berarti dia menolak uang Rupiah kertas dan uang rupiah logam, di mana itu kena pidana," kata dia.

Oleh karena itu, David mengharapkan regulasi yang menolak transaksi non tunai kembali dipertimbangkan. Seharusnya, kata dia,mengacu kepada UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, maka konsumen masih diberi kebebasan untuk membayar secara tunai maupun non tunai. Dengan demikian, konsumen tidak akan dirugikan.

Hal tersebut telah dia sampaikan kepada pihak Bank Indonesia, maupun Ombudsman RI.

"Tolonglah konsumen diberikan pilihan dia mau bayar tunai, dia mau bayar pakai uang elektronik tapi ada pilihannya. Selama UU Mata Uang masih mengatur tentang uang logam dan uang kertas, tidak boleh menolak uang tersebut. Itulah yang saya sampaikan," kata dia.