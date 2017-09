\Diberi Wejangan oleh Tom Lembong, Menhub Siap Temui Perwakilan 51 Negara\

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta wejangan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong terkait persiapan Asia Europe Meeting Transport Minister Meeting (ASEM TMM) di Bali.

ASEM TMM merupakan pertemuan para menteri di bidang transportasi. Untuk ASEM TMM akan digelar pada 26-28 September 2017, dijadwalkan akan dihadiri 18 menteri dari 51 negara, ada dua organisasi internasional di sektor transportasi, dan sudah ada 30 negara yang konfirmasi kehadirannya.

"Sebelum acara ini dimulai kami laporkan dan meminta arahan kepada Pak Kepala BKPM bahwa nanti pertemuan one on one meeting dengan beberapa negara. Karena di sana akan dihadiri banyak negara seperti Rusia, Latvia, Bulgaria, Polandia. Dari Asianya, ada Malaysia, Singapura, Filipina, Myanmar, Jepang, China dan lainnya," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Menurut Budi, ASEM TMM ini merupakan momentum penting di tengah gencarnya pemerintah menarik banyak investasi masuk ke dalam negeri. Untuk itu, melalui BKPM dapat memberikan hal-hal apa saja yang bisa disiapkan dalam acara itu.



"Kami juga dalam rapat terakhir konsolidasi dengan BUMN untuk masuk. BUMN itu memiliki kompetisi menari investasi contohnya AP II dengan proyeknya Bandara Kualanamu," imbuh dia.

Menyikapi ASEM TMM ini, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, forum ini sangat baik untuk mendorong arus modal investasi masuk ke proyek-proyek infrastruktur perhubungan. Tentu BKPM mendukung kegiatan hal ini.



"ini sangat membantu pengembangan infrastruktur perhubungan. Untuk itu nanti di jadwalkan akan ada pertemuan bilateral pertama dengan wakil dari Asia seperti Malaysia, Singapura, Jepang," lanjutnya.