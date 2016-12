Investasi SoftBank di AS Mampu Ciptakan 50.000 Pekerjaan bagi Pekerja Lokal

CEO SoftBank Masyoshi Son (kanan) bersama Presiden AS terpilih Donald Trump usai menggelar pertemuan di Trump Tower, Manhattan, New York, Amerika Serikat, Selasa (6/12/2016). Perusahaan teknologi raksasa asal Jepang, SoftBank akan menginvestasikan sekira USD50 miliar di Amerika Serikat. Nilai tersebut mampu menciptakan sekira 50.000 pekerjaan untuk pekerja lokal di AS. (REUTERS/Brendan McDermid)