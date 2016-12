70 Negara Donor Hadiri IDA 18 Replenishment Meeting

Menkeu Sri Mulyani Indrawati (kedua kanan) memberi kata sambutan saat pembukaan International Development Association (IDA) 18 Replenishment Meeting di Hotel Hyatt, Sleman, DI Yogyakarta, Rabu (14/12/2016). Pertemuan yang dihadiri oleh 70 negara donor maupun negara penerima IDA itu guna membahas serta menindaklanjuti strategi IDA 18 yang merupakan salah satu intitusi kelompok Bank Dunia dengan misi membantu negara di dunia yang masuk ke dalam kategori "least developed countries" menuju target pencapaian 2030 sebagaimana tema global yang diusung, yaitu "Toward 2030: Investing in Growth, Resilience and Opportunity".