MNC Finance Optimis Target Tahun Ini Tercapai

Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo memberikan sambutan pada acara Gala Dinner and Awarding Night di Grand Ballroom, Grand Hyatt Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2017). Dengan mengangkat tema "Together We Grow Stronger" diharapkan hubungan kerjasama MNC Finance dengan para pemilik showroom dan sales agent semakin erat dan komitmen untuk mencapai target bersama semakin tinggi. Dengan kerjasama tersebut, MNC Finance optimis tahun ini target tercapai.