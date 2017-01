Banjir di Thailand Sebabkan Naiknya Harga Karet

Pekerja mengumpulkan hasil sadapan getah karet di perkebunan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX di Ngobo, Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (18/1/2017). PTPN IX mencatat harga jual karet mengalami kenaikan sejak Oktober 2016 dari 1,74 dollar AS per kilogram menjadi 2,67 dollar AS per kilogram pada Januari 2017 karena dipicu produksi merosot di negara produsen utama karet Thailand akibat bencana banjir di negara tersebut.