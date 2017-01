Tingginya Permintaan Picu Naiknya Harga Ikan Asin Jenis Dencis

Pekerja menjemur ikan asin jelis ikan tali pinggang di Desa Padang Seurahet, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Aceh, Kamis (26/1/2017). Berkurangnya pasokan ikan dari nelayan, sementara permintaan meningkat dalam sebulan terakhir menyebabkan harga ikan asin jenis dencis naik dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp28.000 per kilogram dan ikan tali pinggang dari Rp10.000 per kilogram menjadi Rp22.000 per kilogram.