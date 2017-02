Hary Tanoe Ajak Forbes Lihat Perkembangan Pembangunan Lido

Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (kiri) bersama jurnalis Forbes, Abram Brown (dua kiri) melihat perkembangan pembangunan "one stop destination city for lifestyle and family entertainment" di Lido, Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/2/2017). Kawasan terpadu ini akan menjadi ikon kebanggaan Indonesia.