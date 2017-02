MNCN Sabet Penghargaan Indonesia Most Innovative Award 2017

Corporate Secretary PT. Media Nusantara Citra Tbk Ray Wijaya foto di booth usai menerima penghargaan Indonesia Most Innovative Award 2017di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (24/2/2017) malam. PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) meraih penghargaan The Winner of Indonesia Most Innovative Business Award 2017 Category Advertising, Printing, and Media.