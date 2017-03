Sesi Pertama Business Summit KTT IORA 2017

CEO Cityinfra Capytal India Shaliesh Pathak (tengah) bersama Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Afrika Selatan Lawrence Mavunda (kiri) dan CEO Gojek Nadiem Makarim (kanan) menjadi pembicara pada sesi pertama Business Summit dalam rangkaian KTT IORA ke-20 tahun 2017 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (6/3/2017). Diskusi itu mengangkat tema "Boosting Trade and Investment through Empowering and Globalizing Small and Medium Enterprises in the Indian Ocean Region".