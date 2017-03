FAO Akui Metode Mina Padi Salah Satu Program Pertanian Unggulan Global

Petani memberi makan ikan yang berada di areal pertanian mina padi di Cibuk Kidul, Margoluwih, Seyegan, Sleman, Yogyakarta, Jumat (10/3/2017). Organisasi pangan dan pertanian dunia atau Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nation telah mengakui jika metode mina padi menjadi salah satu program pertanian unggulan global.