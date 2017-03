MNC Life Raih Penghargaan Digital Brand Institusi 2017

Head IT MNC life Wiryawan Satrio (tengah) bersama (ki-ka) Corporate Communication MNC Life Devi Tiarani dan Head of IT Application on Development MNC Life Apelga Pohan saat acara "Penganugerahan Infobank Digital Brand Awards 2017" di Shangrila Hotel, Jakarta, Kamis (30/3/2017). Dalam kesempatan tersebut MNC Life meraih Peringkat Kedua ?Digital Brand Institusi Keuangan Kategori Perusahaan Asuransi Jiwa?, dalam ?6th Infobank Digital Brand of The Year 2017?.