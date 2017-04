Hore... Musim Udang Rebon Tiba, Nelayan Girang

Nelayan menjemur udang rebon di Kampung Nelayan Nambangan, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (4/4/2017). Menurut nelayan, tangkapan udang rebon yang dijual Rp25.000-Rp30.000 per kilogram dalam beberapa hari terakhir mengalami peningkatan dari rata-rata hanya 5-10 kilogram per hari menjadi 100-200 kilogram per hari.