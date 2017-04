MNC Group Raih 4 Penghargaan Top CSR 2017

Direktur Corporate Secretary MNC Group Syafril Nasution mewakilkan Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat menunjukkan piagam usai menerima penghargaan pada ajang Top Corporate Social Responsibility (CSR) 2017 di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (5/4/2017). MNC Group berhasil meraih penghargaan TOP leader on CSR commitment dan TOP CSR 2017 on SDGs: Community Services for Education & Health sedangkan sedangkan MNC BANK, TOP CSR Improvement dan TOP Leader on CSR Commitment.