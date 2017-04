MNC Investama dan MNC Kapital Indonesia Sabet Penghargaan The IICD CG Apreciation

Direkrut Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Andrew Haswin (tengah) foto bersama Corporate Secretary PT MNC Investama Tbk Santi Paramita (kiri) dan Corporate Secretary PT MNC Kapital Indonesia Tbk Ria Budhiani, usai menerima penghargaan dalam acara The IICD CG Apreciation di Jakarta, Senin (17/4/2017). PT MNC Kapital Indonesia Tbk menjadi pemenang katagori Best Role Of Stakeholder, sementara PT MNC Investama Tbk pemenang Top 50 Mid-Cap dan 19 Best Mid-Cap PLCs dalam acara The IICD CG Apreciation.