AS Tandatangani 6 Kerjasama Bisnis dengan Indonesia

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Michael R. Pence usai memberi sambutan dalam Business Leaders and Commercial Deal Signing, Jakarta, Jumat (21/4/2017). Dalam acara tersebut, Indonesia dan Amerika menandatangani enam kerjasama di bidang energi listrik, teknologi informasi, dan energi terbarukan dengan total nilai lebih dari 10 miliar dolar AS.