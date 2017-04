Harga Telur Ayam Naik Rp 2.000 per Kg

Pekerja menata telur ayam di Pasar Rau, Serang, Banten, Rabu (26/4/2017). Harga telur di Serang naik di tingkat pengecer dari Rp19 ribu menjadi Rp21 ribu per kilogram sedang di tingkat agen juga mengalami kenaikan dari Rp16.500 per kilogram menjadi Rp18.000 per kilogram