Harga Ikan Laut Turun

Sejumlah pedagang dan pembeli beraktivitas di Pasar Ikan Idi Rayeuk, Aceh Timur, Aceh, Jumat (5/5). Setelah cuaca di Peraiaran Selat Malaka membaik, hasil tangkapan nelayan mulai melimpah dan mempengaruhi harga ikan laut seperti ikan tongkol dari Rp. 25 ribu per kilogram turun menjadi Rp 11 ribu per kilogram, Ikan dencis dari Rp 22 ribu per kilogram menjadi Rp 15 ribu per kilogram.