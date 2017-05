Ditemukan, Pedagang Jual Bawang Putih di Atas Penetapan Harga Maksimal Konsumen

Pedagang menata bawang putih impor di pasar kota, Lhokseumawe, Aceh, Jumat (12/5/2017). Harga bawang putih di pasar tersebut naik dari Rp26 ribu per kilogram menjadi Rp46 ribu per kilogram, dan harga tersebut jauh dari harga maksimal konsumen yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan importir yakni sebesar Rp38 ribu per kilogram.