MoU Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung Senilai 4,498 Miliar Dolar AS

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Presiden Republik Rakyat Tiongkok Xi Jinping (kedua kanan) menyaksikan penandatanganan perjanjian fasilitasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Direktur Utama PT KCIC Hanggoro (kedua kiri) dan Direktur Utama Bank Pembangunan Nasional Tiongkok Hu Huaibang (kanan) di Gedung Great Hall of the People, Beijing, RRT, Minggu (14/5/2017). Nilai komitmen kerja sama proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung tersebut sebesar 4,498 miliar dolar AS.