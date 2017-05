Selama Bulan Ramadan, Pertamina Sumbagsel Stok BBM Hingga 10%

Petugas melakukan pengisian BBM sistem Terminal Automation System (TAS)-New Gantry System (NGS) di Depot BBM Kertapati Palembang, Sumatera Selatan, Senin (29/5/2017). Memasuki bulan Ramadan dan Idul Fitri, Pertamina Marketing Operation Region (MOR) II Sumbagsel menambah stok BBM hingga 10 persen seperti stok Premium sebanyak 3508 KL per hari, Pertalite sebanyak 3467 KL per hari, Pertamax sebanyak 538 KL dan Solar sebanyak 3914 KL per hari.