MNC Sky Vision Raih Corporate Image Awards 2017

Direktur Marketing and Programming PT MNC Sky Vision Tbk Dhini W Prayogo (tengah) menerima plakat penghargaan yang diberikan President Director of Tempo Media Group Bambang Harymurti (kanan) dan CEO Of Frontier Consulting Group Handi Irawan (kiri) saat malam penghargaan Corporate Image Awards 2017 di Jakarta, Jumat (9/6/2017) malam. PT MNC Sky Vision Tbk menerima penghargaan pada kategori The Best Building And Mananging Corporate Image.