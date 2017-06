Musim Kemarau Perajin di Situbondo Mampu Bikin 800-1.000 Batu Bata per Hari

Pekerja mencetak batu bata di Desa Klatakan, Kendit, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (10/6/2017). Di musim kemarau setiap perajin mampu membuat 800-1.000 biji batu bata per hari dengan upah Rp80.000 per 1.000 bata, sementara harga jual batu bata Rp425.000 per 1.000 bata.