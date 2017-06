Hartadinata Menunjuk MNC Sekuritas Sebagai Penjamin Pelaksana Emisi

Direktur Produksi dan Operasional PT Hartadinata Abadi Tbk Cuncun Muliawan, Komisaris Independen PT Hartadinata Abadi Tbk Suprihadi Usman, Komisaris PT Hartadinata Abadi Tbk Fendy Wijaya, Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio, Direktur Utama PT Hartadinata Abadi Tbk Sandra Sunanto, Komisaris Utama PT Hartadinata Abadi Tbk Ferriyady Hartadinata dan Direktur Keuangan PT Hartadinata Abadi Tbk Deny Ong usai melakukan mencatatkan sahamnya di papan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI). Kode perdagangan saham-saham PT Hartadinata Abadi Tbk di bursa adalah HRTA dan dicatatkan ke dalam Sektor Consumer Goods dan Sub Sektor Others di Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Rabu (21/6/2017). Total saham yang ditawarkan Hartadinata kepada publik sebanyak 1.105.262.400 (satu miliar seratus lima juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus) lembar saham yang keseluruhannya merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp 100 (seratus rupiah) per lembar saham. Jumlah tersebut ekuivalen dengan 24 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor HRTA setelah IPO.Dalam pelaksanaan IPO ini, Hartadinata telah menunjuk tiga penjamin pelaksana emisi, yaitu Mandiri Sekuritas, MNC Sekuritas, dan RHB Sekuritas.