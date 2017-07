Pemerintah Tetapkan Harga Tembakau Madura Tahun 2017

Petani menyiram tanaman tembakau usia 40 hari di Desa Polagan, Galis, Pamekasan, Jawa Timur, Jumat (7/7/2017). Pemerintah menetapkan Break Even Point (BEP) harga tembakau Madura pada musim tanam tahun 2017 sebesar Rp36.978 per kg, atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebesar Rp32.861 per kg.