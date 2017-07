Manager Forum MNC Group XXVIII Bertajuk 'Your Character Is The Key To Succeed'

CEO and Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat berbicara dalam acara Manager Forum MNC Group XXVIII bertajuk 'Your Character Is The Key To Succeed' di Jakarta Concert Hall, MNC News Center, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).Hary Tanoe mengatakan kunci kemajuan dan keberhasilan suatu bisnis terletak pada susunan visi dan misinya dalam membangun sebuah bisnis. Menurutnya untuk membawa bisnis yang digeluti menuai kesuksesan tak hanya cukup bermodal kerja keras.