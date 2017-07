Usai Acara Manager Forum MNC Group, Hary Tanoe Gelar Halalbihalal

CEO & Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo bersama Istri Liliana Tanoesoedibjo saat halal bihalal dengan karyawan MNC Group usai acara Manager Forum MNC Group XXVIII bertajuk 'Your Character Is The Key To Succeed' di Jakarta Concert Hall, MNC News Center, Jakarta Pusat, Senin (10/7/2017).