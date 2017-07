Cabang MNC Sekuritas ke-89 Diresmikan di Pondok Indah

Pjs Head of Equity Retail MNC Sekuritas Afen Tjhong, Direktur Investment Banking MNC Sekuritas Dadang Suryanto, Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina, Kepala Cabang MNC Sekuritas Pondok Indah Rachmat Hendra Susanto, perwakilan nasabah Bambang Susanto dan Suwarti Susanto saat melakukan syukuran dengan memotong tumpeng di cabang MNC Sekuritas, Plaza I Pondok Indah, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017). PT MNC Sekuritas kembali meresmikan point of sales pada paruh kedua 2017. Point of sales ini merupakan point of sales ke-14 yang diresmikan sepanjang 2017, sekaligus menambah cabang MNC Sekuritas di seluruh wilayah Indonesia menjadi 89 cabang.